Bezirksmuseum Leopoldstadt zeigt Sonderausstellung zum “Anschluss” 1938

Im Bezirksmuseum Leopoldstadt (2., Karmelitergasse 9) gibt es bis Mittwoch, den 27. Juni, eine Sonderausstellung zum Themenfeld “Der ‘Anschluss’ im März 1938 und die Leopoldstadt” zu sehen. Bilder, Plakate, Dokumente und Schriften erinnern an einstige Gräueltaten der Nationalsozialisten, an Verhaftungen, an Plünderungen, an Vertreibungen, an Konzentrationslager und an die Ermordung jüdischer Bewohner der Leopoldstadt.

Gratis Führung durch Sonderausstellung zum “Anschluss”

Am Mittwoch, 11. April, führt die Kuratorin der Schau, Brigitte Bailer-Galanda, durch die Sonderausstellung. Der Rundgang geht um 17.30 Uhr los. Die Teilnahme ist gratis. Nach den Erläuterungen zu der bewegenden Doku beantwortet die Fachfrau gerne Fragen der Besucher.

Das Bezirksmuseum Leopoldstadt ist jeweils am Mittwoch (16.00 bis 18.30 Uhr) und am Sonntag (10.00 bis 13.00 Uhr) geöffnet. Der Eintritt ist traditonell kostenlos.