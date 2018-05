„Bettina loves Jones“-Kollektion in Wiener Filiale vorgestellt

Bei Drinks, Snacks und DJ-Sounds genossen die Gäste ein Event und der ein oder andere Promi ging mit vollen Einkaufstaschen nach Hause. Bettina Assinger war begeistert von dem tollen Kollektions-Launch-Event: „Es ist schön, zu sehen, dass so viele Gäste, Promis und Freunde heute hier waren, um mit uns den Launch meiner neuen „Bettina loves Jones“-Kollektion zu feiern. Ich habe viel Arbeit in die neuen Designs gesteckt und es freut mich, dass diese so gut bei allen ankommen.“

„Es ist immer wieder eine große Freude mit Bettina zu arbeiten! Besonders ihre Professionalität schätzen wir sehr an ihr. Es war ein großartiges Event und sind froh, dass die Kollektion so viele „Fans“ hat“, resümierten Doris & Gabor Rose nach Ende des Events.

Auch Miss Austria mit dabei

Miss Austria Celine Schrenk, Model & Moderatorin Julia Furdea und Model Angelina Stolz präsentierten die neue Kollektion live in den Schaufenstern und zogen zahlreiche begeisterte Zuseher auf der Kärntner Straße an. Aber auch VIPs wie ORF-Moderatorin Vera Russwurm, Ex-Fußballspieler Michael Konsel und Puls4-Moderatorin Verena Schneider waren unter anderem mit von der Partie.