Betrunkener Autolenker fuhr mit 163 km/h auf der Tangente

Bei einer Streife der Landesverkehrsabteilung bemerkte ein Beamter auf der Südosttangente einen Mercedes mit deutschem Kennzeichen, der mit weit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war.

Der Lenker des Mercedes ignorierte die Anhalteversuche des Motorradpolizisten.

Raser mit 163 km/h auf der Tangente

Mit Geschwindigkeiten von bis zu 163 km/h führte der Lenker stattdessen mehrere gefährliche Überholmanöver durch, indem er zwischen den Spuren hin- und her wechselte. Schließlich gelang es dem Beamten, den Mercedes auf dem Pannenstreifen anzuhalten.

Ein Alkoholtest bei dem 29-jährigen Lenker ergab einen Alkoholgehalt im Blut von 1,4 Promille, der Führerschein wurde an Ort und Stelle abgenommen. Neben den Anzeigen wegen Alkohol am Steuer und diversen anderen Verkehrsdelikten droht dem 29-Jährigen eine finanzpolizeiliche Strafe, da der Mercedes in München angemeldet ist, der Fahrzeughalter seinen Wohnsitz jedoch in Österreich hat.