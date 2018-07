Betrunkener Autofahrer tötete in Wien zwei Menschen: Schuldig des Mordes

Der Mann wurde nach seiner Todesfahrt mit dem Auto des Mordes schuldig gesprochen. - © APA (Sujet)

Das Wiener Landesgericht hat am Montag ein womöglich richtungsweisendes Urteil gefällt. Ein lebensmüder, alkoholisierter Autofahrer hatte am 3. Jänner 2018 einen Verkehrsunfall verursacht und dabei zwei Menschen getötet. Nun wurde er wegen Mordes schuldig gesprochen und zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Außerdem wurde er – nicht rechtskräftig – in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen.