Betrunkener 29-Jähriger krachte in Wien-Fünfhaus mit PKW gegen Baum

In Fahrtrichtung Sechshauser Gürtel kollidierte der betrunkene Fahrzeuglenker mit einem Baum und einem Abfalleimer. Sowohl der 29-Jährige als auch die zwei weiteren Insassen des PKW im Alter von 27 und 30 Jahren wurden bei dem Unfall verletzt und wurden vor Ort von der Wiener Berufsrettung erstversorgt. Nach dem Transport in ein Spital wurden die drei Personen in häusliche Pflege entlassen, beim Fahrer des Unfallwagens wurde Alkoholgehalt von 0,88 g/l festgestellt.

(Red.)