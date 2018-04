Der betrunkene 23-Jährige fuhr in ein Polizeiauto. - © APA (Sujet)

Ein betrunkener 23-Jähriger ist am Freitagabend mit seinem Pkw in ein Polizeiauto gekracht, das zu einem Einsatz in der Theodor-Sickel-Gasse in Wien-Favoriten unterwegs war. Der junge Mann hatte 1,12 Promille im Blut. Zwei Polizisten mussten mit Prellungen ins Krankenhaus.