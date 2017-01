Betrug mit Anrufen: Nationalbank warnt

Die Anrufer drohen mit einer Sperre des Kontos, wenn die Überweisung eines bestimmten Geldbetrags nicht erfolgt.

Nationalbank warnt vor Betrug mit angeblicher Kontosperrung

Die OeNB betont darin, “dass sie als Zentralbank der Republik Österreich keine Kontosperrungen von Privatpersonen bei Kreditinstituten durchführt und diese auch nicht veranlassen kann”. Es handle sich damit eindeutig um Betrugsversuche.

Per Mail ebenfalls Kreditbetrugsversuche im Namen der OeNB

Auch in Sachen Kreditbetrug wird der Name der Nationalbank derzeit in E-Mails missbraucht, heißt es auf der Webseite weiter. Die OeNB vergebe “keine Kredite an Privatpersonen, weder selbst noch im Auftrag Dritter”, so die Warnung. Empfänger solcher Nachrichten oder von betrügerischen Telefonanrufen “sollten größtmögliche Vorsicht walten lassen” und die Strafverfolgungsbehörden kontaktieren.

(APA/Red.)