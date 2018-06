Betrüger gab sich am Telefon in Wien-Rudolfsheim als Polizist aus

Am 20. Juni 2018 gegen 18:00 Uhr wurde das 83-jährige Opfer am Festnetz in seiner Wohnung durch einen unbekannten Mann angerufen. Dabei teilte der Mann am Telefon (mit unterdrückter Nummer) mit, dass er von der Kriminalpolizei sei und die Tochter der 83-Jährigen einen Unfall gehabt hätte. Da es Probleme mit der Versicherung gibt, müsse sie nun 80.000 Euro zahlen, da die Tochter ansonsten in Haft genommen werden würde.

Als das Opfer mit ihrer Tochter sprechen wollte, hörte sie eine Frauenstimme die sagte: “Hilfe Mutti, bitte hilf mir, damit ich ned in Häfn muss.” Als sie dem Anrufer mitteilte, dass sie keine 80.000 Euro hat, fragte er nach Schmuck. Sie solle nachschauen, wie viele Schmuckbestände sie zu Hause hätte und dass er jemanden vorbeischicken würde, der den Schmuck abholen und in weiterer Folge schätzen wird. Schlussendlich übergab die Frau einem unbekannten Mann ihren Schmuck in einem Gesamtwert von ca. 40.000 Euro. Erst im Anschluss an die Übergabe, wurde die Polizei verständigt.