Beton statt Grün: Demo in der Wiener Innenstadt

Ein im Gemeinderat von ÖVP, SPÖ und Grüne beschlossenes Straßenprojekt wird laut Initiative Stadtbildschutz die Grünfläche bei der Lothringerstraße und den darauf stehenden Baum Nr. 3004 verschwinden lassen. Die Grünfläche soll zubetoniert und der Baum gerodet werden. Die Schwarzföhren im Resselpark vor der Wiener Karlskirche sollen einem Bauprojekt weichen.

Die Kundgebung findet am Mittwoch, 25. April 2018 um 18 Uhr beim Baum Nr. 3004 in der Lothringerstraße 13 in der Wiener Innenstadt statt.

