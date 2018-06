Besucher werden zur Jury beim Gelato Festival im McArthurGlen Designer Outlet Parndorf

Das Designer Outlet in Parndorf veranstaltet am 6. und 7. Juli eine Gelato Challenge. Gelateri aus ganz Österreiche kämpfen darum, das beste Speiseeis herzustellen. Das Festival fand bereits in Italien, London, Berlin und Warschau statt. Eine Expertenjury und die Besucher entscheiden über den Gewinner, der gleichzeitig das Finalticket für das Gelato Festival World Masters im Jahr 2021 erhält.

Workshops und Eis-Verkostung im Designer Outlet Parndorf

Die Besucher können das Angebot im Veranstaltungsbereich nutzen. Dieses beinhaltet hautpsächlich Eis-Kreationen. Doch auch das handwerkliche Geschick, Eis selber herzustellen, kann in einem Workshop erlernt werden. Um an der Verkostung teilzunehmen, können direkt vor Ort Gelato-Tickets erworben werden. Man kann so auch direkt für das beste Eis voten. Die Tickets sind auch auf der Festival Webseite erhältlich: www.gelatofestival.it/de/das-ticket.

Öffnungszeiten:

Freitag, 06.07.2018, 12.00 – 20.00 Uhr

Samstag, 07.07.2018, 10.00 – 18.00 Uhr

Mario Schwann, Center Manager des McArthurGlen Designer Outlets Parndorf, ist von diesem Festival begeistert: Wir freuen uns sehr, dass das Gelato Festival im McArthurGlen Designer Outlet Parndorf Station macht! Dadurch gelingt es uns einmal mehr, unseren Besuchern ein spannendes Entertainment-Highlight zu bieten. Und bei den heißen Sommertemperaturen bietet diese eiskalte Verkostung eine optimale Pause während eines ausgiebigen Shoppingtages. Wir sind schon sehr gespannt, welcher Gelatier als Gewinner aus dieser Challenge hervorgehen wird.“

Besucher in Parndorf werden zur Jury beim Gelato Festival in Parndorf

Das Geslato Festival ist ein Wanderwettbewerb. Das Gelato Village wird auf Trucks transportiert. Der Truck „Buontalenti“ beherbergt das weltgrößte Eislabor auf Rädern (13 Meter lang). Namentlich ist dieser Truck nach Bernardo Buontalenti benannt, der als Erfinder von handwerklich hergestelltem Eis gilt, das 1559 erstmals präsentiert wurde. Nach einer Tour in Europa, wird das Festival auch in den USA stattfinden.

Genauere Informationen und alle teilnehmenden Städte finden Sie unter http://www.gelatofestival.it/de.

(Red.)