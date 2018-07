Bestwerte im ersten Halbjahr: Wien ohne "Overtourism-Problem"

Die Wiener Tourismusbranche feiert neue Bestwerte. Sowohl bei den Gästenächtigungen als auch beim Nächtigungsumsatz gab es Zuwächse.

Mit 7,2 Mio. Nächtigungen von Jänner bis Juni 2018 wurde das erste Halbjahr des Vorjahres um 4,1 Prozent übertroffen. Die Netto-Nächtigungsumsätze betrugen von Jänner bis Mai 291 Mio. Euro – was ein Plus von 4,9 Prozent gegenüber 2017 bedeutet. Der Juni steht noch nicht fest. Die Zimmerauslastung lag mit rund 70 Prozent in etwa auf Vorjahresniveau, obwohl die Beherbergungskapazitäten um rund 800 Betten erhöht wurden.