Bester Twitter-Streit der Woche: Welches Tierbaby ist am niedlichsten

Von Orang-Utans, Rehkitze bis zu Mini-Schildkröten ist alles vertreten, was die Tierwelt hergibt.

Losgetreten wurde der “#cuteanimaltweetoff”, als der US-National Zoo in Washington vor einigen Tagen ein Seehundbaby-Foto twitterte. Eine Twitter-Userin forderte daraufhin das Aquarium in ihrem Heimat-Bundesstaat Virginia auf, dem etwas entgegenzusetzen. Das Virginia Aquarium konterte mit einer Otter-Fischadler-Kombo. Mittlerweile beteiligen sich Zoos aus allen Teilen der USA und dem Ausland an dem Wettstreit. Der Australia Zoo etwa schickte einen küssenden Koala ins Rennen. Der Zoo Zürich wartet noch auf die Geburt seines Kandidaten – ein Elefantenbaby.

Eine Auswahl unserer Favoriten:

Why do land animals get to have all the fun in the #CuteAnimalTweetOff? Raven is here to bring the sea turtle power! pic.twitter.com/YG1xQVesyL

— National Aquarium (@NatlAquarium) 25. Januar 2017