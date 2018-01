Bester Lieferdienst in Wien und Wiener Neustadt ausgezeichnet

Anhand der Bewertungen von mehr als 2.000 Restaurants auf Lieferservice.at wurden Anfang Dezember 2017 nach einer Vorauswahl alle Nominierten bekanntgegeben. Über einen Monat lang konnten die Kunden anschließend an einem Voting teilnehmen und für ihr Lieblingsrestaurant abstimmen. Nun stehen die Gewinner der Best Restaurants Awards 2017 fest.

Wiens bestes Restaurant gekürt

In Wien wurde das Restaurant “Mr. Schnitzel und Burger” auf den ersten Platz gewählt. Das Lokal befindet sich auf der Mariahilfer Straße. In Wiener Neustadt ist der City-Gewinner das Restaurant Bella Italia auf der Wiener Straße.

“Me Gusta” wird in Österreich Landessieger

Das Team von “Me Gusta” in Graz hat seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigt und ist erneut Landessieger Österreichs. “Zwei Mal in Folge als Gewinner Österreichs gekürt zu werden ist der größte Lohn für harte Arbeit”, sagt Me Gusta Inhaberin Veronica Moraru zur erfolgreichen Titelverteidigung.

