Besetztes Haus in Penzing von Polizei geräumt: Aktivisten waren bereits weg

Bei der Räumung des besetzen Gebäudes in der Kienmayergasse 15 in Wien-Penzing war am Mittwoch niemand mehr anwesend. Die Polizisten fanden in dem Haus keine Aktivisten vor. Auch die angrenzenden Häuser wurden kontrolliert.

Die Sperren in der Kienmayergasse wurden soeben aufgehoben. Der Einsatz #kmg15 ist beendet- die Gasse somit wieder befahrbar. — POLIZEI WIEN (@LPDWien) 19. April 2017

Besetztes Haus in der Kienmayergasse war verlassen

Von den Besetzern, die die Immobilie am Ostersonntag in Beschlag genommen hatten, fehlte jede Spur. “Ostern ist vorbei, alle Nester sind ausgeräumt”, sagte ein Beamter zur APA.

Die Einsatzkräfte machten sich am frühen Nachmittag daran, ihre Gerätschaften wegzuräumen. Auch der bereitgestellte Panzerwagen wurde abgezogen.

Polizei startete Räumung in Wien-Penzing

Um 11 Uhr vormittags wurden die Hausbesetzer über die bevorstehende Räumung durch die Polizei informiert. Gegen 12 Uhr betraten die Beamten das Gebäude in der Kienmaergasse 15 in Wien-Penzing. Polizisten gingen mit Motorsägen in das Stiegenhaus, um offenbar weitere Barrikaden zu entfernen. Aus dem Gebäude drang der Lärm der Geräte nach draußen. Rund um die Auflösung der Hausbesetzung standen etwa 150 Beamte im Einsatz, schrieb die Polizei am Mittwochvormittag auf Twitter. Auch ein Polizei-Panzer wurde aufgefahren.

Rund um den Einsatz bzgl. der Räumung der Hausbesetzung sind ca. 150 KollegInnen im Einsatz. #kmg15 — POLIZEI WIEN (@LPDWien) 19. April 2017

Räumung der “Pizzeria Anarchia”

Bei der Räumung der sogenannten Pizzeria Anarchia in Wien-Leopoldstadt im Juli 2014 hatte die Exekutive fast 1.500 Beamte, ein gepanzertes Fahrzeug und einen Wasserwerfer aufgeboten. Die Kosten des Einsatzes beliefen sich damals auf 870.000 Euro. Die 19 festgenommenen Hausbesetzer wurden schon in der folgenden Nacht auf freien Fuß gesetzt. Angeklagt wurde nur ein Brite, der für die Behörden nicht greifbar war.

(APA/Red)