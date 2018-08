Beschwerde wegen Anzeige: Mann randalierte in Wiener Polizeiinspektion

Am Freitagvormittag beschwerte sich ein 64-Jähriger in einer Polizeiinspektion in Wien-Josefstadt wegen einer Anzeige. Dabei trat er so stark gegen das Parteienpult, dass dieses aus der Verankerung gerissen wurde.

Zwei Polizisten wurden verletzt, die Einrichtung in der Inspektion Fuhrmanngasse in der Josefstadt massiv beschädigt. Der Randalierer wurde festgenommen, berichtete die Polizei am Samstag.