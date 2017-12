Bereits 300.000 Gäste bei 28. Silvesterpfad in Wien

In Wien sind am Sonntag wieder Tausende Gäste aus dem In- und Ausland zum traditionellen Silvesterpfad geströmt. In den Nachmittagsstunden waren bereits knapp 300.000 Besucher unterwegs, gab das Stadt Wien Marketing, das die Open-Air-Party organisiert, in einer Aussendung bekannt. Das Treiben verlief laut Veranstalter bisher ohne jegliche Zwischenfälle.



Bei freiem Eintritt nutzten zahlreiche Gäste bereits ab dem frühen Nachmittag das bunte Programm. An elf Standorten in der City, aber auch im Prater und in der Seestadt Aspern wurden Live- und DJ-Musik, Kinderprogramm und Tanzkurse geboten.

