Benefiz-Fahrt mit dem Bike für den Wiener Tierschutzverein

Die Biker fuhren für den Tierschutz. / Symbolbild - © APA/AFP/GETTY IMAGES/Drew Angerer

Bereits zum zwölften Mal hieß es am vergangenen Sonntag “Born to be wild” zugunsten der tierischen Schützlinge des Wiener Tierschutzvereins (WTV). Über 150 Biker nahmen an der mittlerweile zur Tradition gewordenen Benefiz-Motorradausfahrt “Biker helfen Tieren” teil.