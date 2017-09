Ben & Jerry’s lanciert veganes Eis: Drei Eistaschen mit neuen Sorten zu gewinnen

Den Ausklang des sensationellen Eis-Sommers feierten am Mittwoch rund 80 Gäste bei der ersten Verkostung der neuen veganen und fairtrade zertifizierten Sorten von Ben & Jerry’s, am Wiener Badeschiff. Zahlreiche Bloggerinnen, MedienvertreterInnen und Promis, u.a. Sandra König (Ö3) mit Kindern, Stuart Freeman & Dave Dempsey (FM4), Alex List mit Familie und Clemens Haipl (TV- & Radiomoderator) kosteten sich durch die neuen veganen Sorten Chunky Monkey, Peanut Butter & Cookies und Chocolate Fudge Brownie. Alle Infos zu den neuen Sorten gibt es hier.

Eisgenuss von Ben & Jerry’s ohne Milch und Schlagobers

Denn das waren gute Neuigkeiten für alle Ben & Jerry’s Fans, die auf Milchprodukte verzichten möchten: Mitte September kommen drei vegane Ben & Jerry’s Geschmackssorten auf Mandelbasis auf den Markt. Ben & Jerry’s Non-Dairy ist das erste vegane Eis Österreichs, das ebenfalls Fairtrade zertifiziert ist und natürlich auch die vielen Chunks und Swirls und einfach alles beinhaltet, was Ben & Jerry’s Fans an ihrem Eis so lieben.

Menschen, die sich vegan oder laktosefrei ernähren, mussten bisher neidisch auf die Eisbecher anderer schauen, ohne dabei selbst genüsslich schlemmen zu können. Doch die Zeiten ändern sich! Ab sofort werden auch vegane Eisfans ihre Löffel in reichhaltige Ben & Jerry’s Pints stecken können. Und die neuen, veganen Sorten stehen dabei den Altbekannten in nichts nach: Chunks, Swirls und köstliches Eis – alles ohne Milch und Schlagobers! Das gab es noch nie.

Neu von Ben & Jerry’s: Die Non Dairy-Sorten

Die neuen Ben & Jerry’s Non Dairy-Sorten sollen aber nicht nur für all jene ein Genuss sein, die sich bewusst vegan ernähren oder aus gesundheitlichen Gründen auf Milchprodukte verzichten müssen. Mit den veganen Neuheiten will Ben & Jerry’s auch alle jene Fans ansprechen, die ab und zu auf tierische Produkte verzichten wollen und offen für neue, köstliche, vegane Eiskreationen der Ben & Jerry’s Flavor Gurus sind. Ein veganer Eistraum wird wahr! Das sind die neuen Sorten: Die drei neuen Ben & Jerry’s Sorten, aus vegan zertifiziertem, auf Mandeln basierendem Eis, versprechen das fairste vegane Eis-Erlebnis wie bisher kein zweites in Österreich.

Chocolate Fudge Brownie: Schokolade mit Schokolade mit Schokolade – cremiges Schokoladeneis mit

saftigen Browniestücken, vegan und mit fairem Gewissen. Was will man mehr? Peanut Butter & Cookies: Crunchy Erdnussbutter-Swirls umarmen sanft cremiges Vanilleeis mit gefüllten Schoko-Doppelkeksen. Vegan, fair, köstlich und einfach fabulös!

Chunky Monkey®: Schokoladiger Chunk mit kakohaltigen Bits treffen auf Walnuss und Banane und ergeben ein affenstarkes, faires und veganes Eis.

Zu gewinnen: Eistaschen voll mit dem ersten veganen Ben & Jerry’s Eis

Die Fans haben Ben & Jerry’s angespornt, diese alternativen Eis-Sorten zu kreieren – und nun ist es geschafft! „Eis herzustellen, das vegan und laktosefrei ist und gleichzeitig den hohen Ansprüchen der Ben & Jerry’s Fans genügt, war eine ziemliche Herausforderung“, sagt Ben & Jerry’s Flavor Guru Andrea Ball. „Daher freuen wir uns sehr, dass das lange Warten nun ein Ende hat. Auf die Löffel, fertig, los!“

Wo es die neuen veganen Sorten von Ben & Jerry's zu kaufen gibt, könnt ihr auf dem Ben & Jerry's Shopfinder auf www.benjerry.at sehen. Dort könnt ihr auch neue „Quellen" eintragen.

