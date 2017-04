Polizist beim Streitschlichten in Wien- Döbling attackiert: Dienstwaffe entrissen

Der aggressive Mann wurde festgenommen. - © APA (Sujet)

Als Polizisten am Sonntag versuchten, einen Streit zwischen zwei Männern in Wien-Döbling zu schlichten, mischten sich 20 weitere Personen teilweise lautstark und aggressiv in die Amtshandlung ein. Ein 27-Jähriger attackierte einen der Beamten und versuchte ihm die Dienstwaffe zu entreißen.