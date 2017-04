Beim Selchen 95% der Haut verbrannt: Waldviertler erliegt Verletzungen

Die Hose des Pensionisten hatte in einer Selchkammer Feuer gefangen, ein Helfer hatte ihn mit einem Handfeuerlöscher gelöscht. Der Notarzthubschrauber hatte den Senior nach dem Unfall in Großgerharts in Thaya im Bezirk Waidhofen an der Thaya ins Wiener AKH geflogen, wo er Stunden später verstarb. 95 Prozent der Haut waren von Verbrennungen betroffen, bestätigte die Polizei einen “Heute”-Onlinebericht. Zudem hatte der Senior eine schwere Rauchgasvergiftung erlitten.

(apa/Red)