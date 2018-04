Beim Auftauchen von Boot erfasst: Niederösterreicherin in Indonesien tödlich verletzt

Die 35-jährige Niederösterreicherin überlebte den Unfall in Indonesien nicht. - © Pixabay.com (Sujet)

Eine 35-jährige Niederösterreicherin wurde am Montagnachmittag beim Tauchen vor einer kleinen indonesischen Insel tödlich verletzt. Sie soll beim Auftauchen von einem Boot erfasst worden sein und erlitt schwere Kopfverletzungen, heißt es in Berichten lokaler Medien. Sie wurde in ein Spital auf Bali gebracht, wo sie am frühen Abend verstarb.