Bei Heeresmeisterschaften kollabiert: 23-Jähriger weiter im künstlichen Tiefschlaf

Bei den Heeresmeisterschaften in Leobendorf in Niederösterreich war am 14. September ein 23-jähriger Korporal beim Geländelauf kollabiert war. Er befand sich am Freitag, 15. September unverändert in künstlichem Tiefschlaf. Er sei stabil, sagte Oberst Michael Bauer vom Verteidigungsministerium auf Anfrage. Der junge Soldat stamme aus Kärnten.Leobendorf. Warum der 23-Jährige nach Absolvierung des Geländelaufs im Ziel zusammengebrochen war, blieb weiterhin unklar. Er wurde per Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus transportiert.

APA/Red.