Bei Fehlauslösung der Alarmanlage: Polizeieinsatz immer zu bezahlen

Bei fälschlichem Auslösen der Alarmanlage ist ein Polizeieinsatz immer zu bezahlen. - © APA (Sujet)

Wenn bei fälschlichem Auslösen der Alarmanlage die Polizei anrückt, ist immer Kostenersatz an die Exekutive zu zahlen, auch wenn die Beamten bereits in der Nähe waren – das geht aus einer am Freitag online veröffentlichten Entscheidung des Verwaltigungsgerichtshofs (VwGH) hervor. Derzeit muss laut Sicherheitspolizeigesetz ein Pauschalbetrag von 87 Euro bezahlt werden.