Bei der Cannabisernte verletzt: Polizei entdeckt Indoor-Anlagen

Bei einer Intervention wegen Lärmerregung sind Polizeibeamte aus Wiener Neustadt am Mittwoch auf eine professionelle Indoor-Anlage zur Aufzucht von Cannabis gestoßen. 65 Pflanzen und mehr als 3,5 Kilo Cannabiskraut wurden sichergestellt. Eine 40-Jährige wurde an gezeigt, ein 38-Jähriger ist in Haft, berichtete die Landespolizeidirektion NÖ.

