Beachclub-Flair in NÖ: Saisonstart für “100tage sommer”

Sonnenanbeter können bei "100tage sommer" die schönste Zeit des Jahres genießen. - © 100tage sommer

Sonnenanbeter aufgepasst: Am Freitag startet der Lifestyle-Sommer am See in Niederösterreich, direkt vor den Toren der Bundeshauptstadt. Im Vordergrund von “100tage sommer” steht in diesem Jahr der von aktuellen Trends aus Nizza, Capri, Miami & Co. inspirierte Sommerstrandclub.