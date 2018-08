Beach-Volleyball: Doppler zeigt Durchhaltevermögen und will an die Spitze

Der Beach-Volleyball Profi Clemens Doppler, hat in seiner bisherigen Karriere so einiges erlebt. Auch Verletzungen gehörten dazu. Doch sein Durchhaltevermögen und sein starker Wille hilft ihm dabei wieder auf Weltklasseniveau spielen zu können.

Im Vorjahr spielte er sich mit seinem Langzeitpartner Alexander Horst bei der Heim-WM trotz einer Entzündung im rechten Knie und einem Muskelriss im Oberschenkel in einen Rausch und holte sensationell Silber. “Wenn es gleich geblieben wäre wie es letzes Jahr in Wien war, hätte ich es mir nicht mehr angetan, ich habe mich nicht einmal mehr alleine aufs Klo setzen können”, blickte Doppler auf die erfolgreiche und zugleich leidvolle WM zurück.

“Ich habe keinen Plan B”, so Clemens Doppler

Keinen Spaß mehr machen wäre wohl gleichbedeutend mit dem Karriereende gewesen, davon sei er aktuell aber glücklicherweise weit entfernt. “Die Gedanken an das Leben nach der Karriere sind derzeit sehr gering. Ich habe keinen Plan B, wenn ich morgen aufhören würde. Ich bin ein Typ, der sich nur auf eine Sache konzentrieren und die gut machen kann”, meinte der mit seiner Familie in Wien lebende Oberösterreicher. Ein begonnenes MBA-Studium an der FH Burgenland soll der Grundstein für das Leben nach dem Profitum sein, das gemeinsam mit Horst aber noch mindestens bis Olympia 2020 dauern soll.