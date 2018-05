Beach-Location “100tage sommer” eröffnet vor den Toren Wiens

Die neue Beach-Location nahe Wien eröffnet am 1. Juni und bietet Strandfeeling pur. - © 100tage sommer

Der Sommer naht, die Temperaturen steigen an und passend zur Jahreszeit gibt es wieder tolle Locations in und rund um Wien, die die heißen Sommertage erträglicher machen. “100tage sommer”startet am 1. Juni in die Beach-Saison. Thematisch präsentiert sich die Location im Italien-Stil.