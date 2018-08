Beach Club Flair: sky53 summer lounge eröffnete in der Blauen Lagune

Die sky 53 summer lounge öffnete erstmals ihre Pforten. Der Open-Air Hotspot ist ideal für After Works, Meetings, zum Netzwerken, für Spaß und zum gemütlichen Chillen.

Direkt neben dem Shopping Center Cüd (SCS) eröffnete in der Blauen Lagune am Donnerstagabend die sky 53 summer lounge ihre Tore. Hier genießt man modernen Luxus in internationaler Beach Club Atmosphäre. Unter den Freiluft-Liebhabern befanden sich prominente Gäste wie: Edi Finger jun, Kimberly Budinsky, Bianca Speck, Yvonne Rueff, Andrea Fendrich, Carina Schwarz, Evelyn Rillé uvm.