Be-Quadrat mit Klavierakrobatik, Comedy und Live-Musik ‘in den Beziehungskisten’

“Läuft ein Blind-Date so ab, wie im Internet versprochen? Ab wann ist man ‘Fix Zam’? Schaut man als Single auch so grantig drein? Warum ruft eigentlich immer die Mama an und nie der Vater? Und braucht jede Frau einen Tiger in ihrem Bett?”, diese und weitere Fragen liegen “in den Beziehungskisten”, denen sich Bernhard Viktorin und Bettina Bogdany als Be-Quadrat stimmgewaltig widmen.

Live-Musik, Kabarett und Klavierakrobatik

Neben selbst komponierten und getexteten Liedern bzw. eigens kreierten Cover-Versionen bekannter Nummern dürfen sich die Besucher im Rahmen der gebotenen Livemusik auf Klavierakrobatik freuen. Dabei wird 3- oder 4-händig an einem Instrument musiziert, während der Lieder die Plätze oder gar die Klaviere getauscht – ganz ohne die Musik stoppen zu lassen. “Da bleibt kein Auge entspannt und kein Bauchmuskel trocken”, wird versprochen.

Be-Quadrat “in den Beziehungskisten”: Die nächsten Auftritte

4. 2. 2017 Strasshof – Kellertheater

23. 2. 2017 Wien – Eden Bar

24. 3. 2017 Wien – Metropoldi (Kleiner Saal im Metropol)

Wir verlosen 1×2 Tickets für jede Aufführung im Frühjahr 2017. Hier geht es jeweils zwei Wochen vor der Veranstaltung zum Gewinnspiel.