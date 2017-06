Baustelleneinbrecher in der Donaustadt auf frischer Tat ertappt

Ein 49-jähriger Mann wollte in der Nacht auf Donnerstag im 22. Bezirk mehrere Dämmrollen von einer Baustelle stehlen. Zehn davon hatte er schon in sein Auto geladen, als die von einem Zeugen verständigte Polizei in der Aspernstraße eintraf. Der Mann wurde festgenommen, berichtete die Polizei am Donnerstag.

Der Mazedonier hatte ein Baustellengitter ausgehebelt, um an die Dämmrollen zu gelangen. Das Baumaterial im Wert von 500 Euro wollte er weiterverkaufen, sagte er der Polizei.

>> Weitere Neuigkeiten aus Wien