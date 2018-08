Baustelle in Wien-Döbling: Fahrbahn der Heiligenstädter Straße wird saniert

In Wien-Döbling wird ab Montag die Fahrbahn der Heiligenstädter Straße saniert. Hier alle Details zur Baustelle.

Aufgrund von Zeitschäden und Aufgrabungen muss die Fahrbahn der Heiligenstädter Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts im Abschnitt zwischen Barawitzkagasse und Wertheimsteinpark saniert werden. Die Bauarbeiten werden bei Freihaltung einer 3,5 Meter breiten Restfahrbahn unter Einbeziehung des Gleises erfolgen, heißt es per Aussendung am Freitag. Für die Fußgänger wird ein Ersatzgehsteig eingerichtet. Es wird zu Nachtarbeiten kommen. Bis zum 28. September sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein.