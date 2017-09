Baustelle beim Hauptbahnhof: Arbeiter erlitt bei Unfall schwere Kopfverletzungen

Ein rund 50 Jahre alter Mann hat sich am Montag bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle beim Hauptbahnhof in Wien-Favoriten schwere Kopfverletzungen zugezogen. Wie die Berufsrettung berichtete, stürzte der Arbeiter gegen 16:30 Uhr vom elften Stock eines Hauses in das darunterliegende Stockwerk, nachdem er zuvor vermutlich den Halt verloren hatte.

Der Arbeiter wurde mit dem Baukran vom Unfallort geborgen, von den Rettungskräften notfallmedizinische versorgt und ins Spital gebracht. Die Bergung des Verletzten wurde mit Unterstützung der Berufsfeuerwehr durchgeführt.

(APA, Red.)