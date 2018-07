Bauordnungsnovelle: Villa von Peter Alexander in Wien-Döbling abgerissen

Auch die ehemalige Villa von Peter Alexander fiel den "Last-Minute-Abrissen" vor Einführung der neuen Bauordnung zum Opfer.

Jahrenlang war sie das Zuhause von Peter Alexander, danach stand sie leer und jetzt wurde sie abgerissen: Die Rede ist von der Villa des Wiener Publikumslieblings in Wien-Döbling.

Die Abrissarbeiten haben am 18. Juni begonnen, also noch vor dem Inkrafttreten der Bauordnungsnovelle. Innerhalb weniger Tage hat der neue Eigentümer das Gebäude in der Paul-Ehrlich-Gasse einstampfen lassen. Die ehemalige Haushälterin von Peter Alexander ist entsetzt. Der Abriss war laut Baupolizei jedenfalls rechtens.