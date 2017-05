Baum in Wien-Hietzing gefällt: Vier Babyspechte unverletzt geborgen

Die Kleinen wurden von der von Vier Pfoten geführte Eulen- und Greifvogelstation (EGS) in Haringsee übernommen. Dort werden sie nun nach dem Schock aufgepäppelt und nach dem Flüggewerden auch wieder ausgewildert.

Liebevolle Pflege für Spechtbabys in Wien

“Die Babyspechte haben wirklich Glück im Unglück gehabt”, so Vier Pfoten-Expertin Brigitte Kopetzky. “So traurig es auch ist, dass sie nun Eltern und Zuhause verloren haben: Zumindest wurden sie unversehrt geborgen und erhalten nun liebevolle Pflege.” Die Jungtiere sind übrigens etwa zwei Wochen alt.

Alte Bäume mit Spechthöhlen sind wertvolle Lebensräume für viele Tierarten. “Vor allem im Frühling und Frühsommer sollte man vor dem Fällen eines Baumes unbedingt genau schauen, ob sich eine Spechthöhle, ein Vogelnest oder das Nest eine anderen Tierart wie Eichhörnchen, Siebenschläfer oder Fledermaus darin befindet”, empfiehlt Kopetzky. “Das gilt auch für Hecken und Büsche.”

Vier Pfoten: Alte Bäume für Jungvögel stehen lassen

In einem naturnahen Garten sollte man laut Vier Pfoten immer darauf achten, alte, morsche Bäume und dichte, dornige, Früchte tragende Hecken stehen zu lassen. Sie sind wichtige Lebensräume und bieten ihren Bewohnern Schutz und Nahrung. “Wenn es allerdings unbedingt nötig ist, einen solchen Baum oder eine Hecke zu fällen, dann auf keinen Fall im Frühling – denn das ist die Zeit der Jungvögel”, so Kopetzky. Aber Vorsicht ist auch in anderen Jahreszeiten geboten. In den Wintermonaten zum Beispiel dienen Baumhöhlen oft als Überwinterungsplätze, etwa für Fledermäuse.