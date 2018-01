Baukosten in Österreich 2017 um 3,5 Prozent gestiegen

Die Baukosten haben sich in Österreich erhöht. - © APA/KYRA HERTEL

Im Vergleich zum Vorjahr sind in Österreich die Baukosten in allen Bausparten gestiegen. Die Statistik Austria gibt an, dass sich die Baukosten für den Wohn- und Siedlungsbau 2017 um 3,5 Prozent erhöht haben.