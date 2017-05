Bauarbeiten und Demo: Verkehrsbehinderungen am Wochenende in Wien

Am A2-Knoten Inzersdorf bei Wien laufen die finalen Sanierungsarbeiten. In Fahrtrichtung Süden Graz werden am Wochenende die beiden Spuren von Altmannsdorf und der Triester Straße kommend auf eine Fahrspur zusammengefasst. Diese einspurige Verkehrsführung dauert von Freitag, den 12. Mai ab 22:00 Uhr bis Montag, den 15. Mai um 5:00 Uhr. Konkret bedeutet das, dass sich die Lenker, die von der Triesterstraße kommen, in die Spur aus Richtung Altmannsdorf einfädeln müssen.

Ebenfalls im Raum Wien kann es wegen einer Demonstration im Bereich Korneuburg-Ost zu Verkehrsbehinderungen kommen. Nach behördlicher Anordnung werden sowohl die beiden Auffahrts- wie die beiden Abfahrtsrampen bei der Anschlussstelle Korneuburg Ost (A 22 Donauufer-Autobahn) am Freitag, den 12. Mai in der Zeit von 5:30 Uhr bis 9:30 Uhr gesperrt.