Bauarbeiten über das Wochenende am Verteilerkreis in Wien-Favoriten

Am Verteilering in Wien-Favoriten wird am Wochenende gebaut. - © Wiener Linien

In Wien-Favoriten dürfte es am Wochenende zur einer gröberen Verkehrsbehinderung kommen. Die Gleistrasse am Verteilerkreis im Bereich Altes Landgut/Favoritenstraße wird nämlich erneuert.