Bauarbeiten nach Aufgrabungen in der Stiegergasse in Rudolfsheim-Fünfhaus

Am Dienstag, dem 23. Mai 2017, beginnt die MA 28 – Straßenverwaltung und Straßenbau mit den notwendigen Arbeiten.

Verkehrsmaßnahmen wegen Bauarbeiten in Wien 15

Um die Straßenbauarbeiten so rasch als möglich abzuwickeln, wird während der Bauarbeiten die Stiegergasse zwischen Linke Wienzeile und Ullmannstraße für den Verkehr komplett gesperrt. Einzig die Autobuslinie 12A in Richtung Eichenstraße wird aufrechterhalten.

In Fahrtrichtung Possingergasse wird der Autobus der Linie 12A von Stiegerbrücke über Linke Wienzeile, Storchengasse, Sparkassaplatz, Kürnbergergasse zur Sechshauser Straße umgeleitet. Der Kfz-Verkehr in Fahrtrichtung Sechshauser Straße wird von Stiegerbrücke über Linke Wienzeile, Ullmannstraße, Sparkassaplatz, Kürnbergergasse zur Sechshause Straße und in Fahrtrichtung Längenfeldgasse örtlich über Ullmannstraße umgeleitet. Der FußgängerInnenverkehr wird aufrechterhalten. Die Zufahrt zu den Garagen ist jederzeit möglich.

Örtlichkeit der Baustelle: 15., Stiegergasse zwischen Linke Wienzeile und Ullmannstraße

– Baubeginn: 23. Mai 2017 – Geplantes Bauende: 16. Juni 2017