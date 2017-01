Barmherzige Brüder Wien: Das älteste Ordensspital der Stadt bittet um Spenden

Rund 137.000 Patienten fanden im Jahr 2016 im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien ambulante Hilfe. Unter ihnen waren auch zahlreiche unversicherte und mittellose Menschen, deren Behandlung durch die Spenden der “Haussammlung” finanziert werden. So wurden 465 Patienten stationär auf Kosten des Ordens der Barmherzigen Brüder medizinisch und pflegerisch versorgt.

Die Ambulanzen im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien stehen allen Menschen offen und jeder wird behandelt, auch ohne gültige Krankenversicherung. “Armut ist keine Frage der Herkunft, der Weltanschauung oder der Religion. Armut kann jeden treffen. Für mittellose und unversicherte Menschen ist unser Krankenhaus häufig die letzte Anlaufstelle bei gesundheitlichen Problemen und wir setzen alles daran, dass wir diesen Menschen auch in Zukunft helfen können”, betont Frater Saji Mullankuzhy, Prior der Barmherzigen Brüder in Wien.

Die ambulante und in Notfällen stationäre medizinische und pflegerische Versorgung der mittellosen Patienten wird finanziert durch die Spendensammlung, die sogenannte “Haussammlung”. “Ohne unsere treuen Spender könnten wir unseren Dienst an den kranken und mittellosen Menschen nicht in diesem Umfang sicherstellen. Ich danke allen, die unser Anliegen und unser Tun unterstützen und hoffe auch weiterhin auf die Mithilfe der Bürgerinnen und Bürger”, so Saji Mullankuzhy, der ergänzt: “Es gibt viel Leid, viel Not und viel Krankheit in der Welt, aber gemeinsam können wir die Gesundheitsversorgung von Menschen vom Rand der Gesellschaft verbessern. Daher bitte ich Sie: Unterstützen Sie uns, damit wir helfen können!”

Barmherzige Brüder Wien: So können auch Sie helfen

Das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder ist das älteste Ordensspital in Wien. Mit mehr als 400 Betten, rund 950 Mitarbeitern, neun Fachabteilungen samt Ambulanzen, zwei Instituten, einer Gehörlosenambulanz, einer Ambulanz für mehrfach- und schwerbehinderte Patienten sowie einer öffentlichen Apotheke ist das Spital ein unverzichtbarer Pfeiler in der Gesundheitsversorgung der Wiener Bevölkerung und für ganz Ostösterreich.

Wer möchte, kann dem Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien mit einer Spende finanziell unter die Arme greifen:

Spendenkonto: IBAN: AT69 6000 0000 0706 4001; BIC: BAWAATWW

Die Spenden sind steuerlich absetzbar. Weitere Informationen sind unter www.bbwien.at zu finden.