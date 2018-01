Barbara Meier in Bunt bei den 75. Golden Globes: Die Begründung des Models

Nur drei Gäste der 75. Golden Globes entschieden sich dazu, bei der Verleihung keine schwarze Kleidung zu tragen – darunter auch GNTM-Gewinnerin Barbara Meier. “Wenn wir wollen, dass heute die Golden Globes der starken Frauen sind, die für ihre Rechte kämpfen, ist es in meinen Augen der falsche Weg, sich nicht mehr körperbetont anzuziehen und uns die Freude am Ausdruck unserer Persönlichkeit durch Mode zu nehmen. Wir haben uns diese Freiheit lange erkämpft, dass wir tragen können, was wir möchten und es auch in Ordnung ist, sich sexy zu kleiden. Wenn wir das einschränken, weil sich einige Männer nicht unter Kontrolle haben, ist das in meinen Augen ein Rückschritt. Wir sollten nicht schwarz tragen müssen, um ernstgenommen zu werden. Wir Frauen sollten strahlen, farbenfroh sein und funkeln. So wie es in unserer Natur liegt! Das symbolisiert in meinen Augen unsere Freiheit und neue Stärke”, lautet die Begründung des Models via Facebook.

Nur Schauspielerin Blanca Blanco und Meher Tatna, Präsidentin der Hollywood Foreign Press Association, entschieden sich ebenso gegen schwarze Kleidung. Tatna erklärte sich solidarisch mit den schwarz gekleideten Stars und trug einen “Time’s Up”-Anstecker. Ihr rotes Kleid begründete sie mit der indischen Tradition, festliche Farben zu Feierlichkeiten zu tragen – dazu zähle das 75. Jubiläum der Golden Globes.

