Banküberfall in Grafenbach: Täter flüchtig

Ein unbekannter, mit Perücke, aufgeklebtem Kinnbart und Sonnenbrille maskierter und schwarzer Pistole bewaffneter Mann betrat am Mittwoch, den 8. August 2018, gegen 10.25 Uhr ein Geldinstitut im Ortsgebiet von Grafenbach in NÖ. Er bedrohte die Angestellte und forderte in ortsüblichem, bodenständigen Dialekt die Herausgabe von Bargeld.