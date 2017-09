Bankomat in Supermarkt in NÖ aufgeschnitten: Fahndung nach Tätern

Maskierte Täter sind am Donnerstag, den 7. September, in den frühen Morgenstunden gegen 03.00 Uhr in einen Supermarkt ist Mistelbach in Niederösterreich eingebrochen und haben einen Bankomaten aufgeschnitten. Das Trio stahl Bargeld und flüchtete, berichtete die Polizei am Freitag.

Diebes-Trio schnitt Bankomat in NÖ auf: Polizei bittet um Hinweise

Die Höhe der Beute war vorerst unbekannt. Das Landeskriminalamt ermittelt, um Hinweise zur Ausforschung der bisher unbekannten Täter wird gebeten. Sachdienliche Hinweise werden an das Landeskriminalamt Niederösterreich unter der Telefonnummer 059133-30-3333 oder an jede andere Polizeidienststelle erbeten.

(APA/Red)