Bank in Wien-Simmering mit goldener Pistole überfallen: Fahndung

Bereits im Juni raubte ein bislang unbekannter, verkleideter Mann eine Bankfiliale in der Simmeringer Hauptstraße mit einer goldenen Pistole aus und flüchtete mit Bargeld. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, es ist eine Geldbelohnung in Höhe von 2.000 Euro ausgelobt.

Am 16. Juni 2018 um 10.20 Uhr betrat ein bislang unbekannter Tatverdächtiger eine Bankfiliale in der Simmeringer Hauptstraße, legte einen handschriftlichen Zettel auf das Kassapult und forderte Bargeld. Seiner Forderung verlieh der mit Frauenbekleidung und Sonnenbrille maskierte Mann mithilfe einer goldenen Pistole Nachdruck.

Sachdienliche Hinweise werden an das Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 01/31310/33800 erbeten. Für Hinweise, die zur Ausforschung des Täters führen, ist eine Geldbelohnung in Höhe von 2000 Euro ausgelobt.

Die Polizei prüft, ob ein Zusammenhang mit ähnlichen Taten besteht. Am 13. Juli wurde in Wien-Floridsdorf eine Bank von einem Mann überfallen, der mit einer Burka und Sonnenbrille maskiert war. Als eine Mitarbeiterin zu schreien begann, wurde der Verdächtige nervös, steckte seine Pistole weg und verletzte zwei Personen mit einem ebenfalls mitgebrachten Pfefferspray. Der Täter flüchtete ohne Beute.

Am 25. Juli überfiel ein Räuber in Damenkleid und Kopftuch eine Bank in der Linzer Innenstadt. Er entkam mit erbeutetem Bargeld. In allen drei Fällen waren Filialen des gleichen Geldinstituts betroffen.