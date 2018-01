“Ban Ki-Moon Center” in Wien eröffnet

Wien ist nach Bans Ansicht mit seiner “Dynamik” und seinem “historischem Erbe” eine “ideale Heimstätte” für das Zentrum, das sich den Nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals/SDGs) verschrieben hat. Die Einrichtung ist eine gemeinsame Gründung der langjährigen Freunde Fischer und Ban. Sie soll das Selbstbestimmungsrecht und die gesellschaftliche Position von Frauen und jungen Menschen stärken, die Chancen auf Bildung für alle Kinder in der Welt erhöhen, sowie Beiträge zur friedlichen Lösung von internationalen Konflikten liefern.



Ban Ki-Moon Center setzt sich für Jugendliche ein

Bundespräsident Alexander Van der Bellen war bereits im Dienstag über die Aktivitäten des neuen Zentrums informiert worden. Er zeigte sich in einer Aussendung erfreut über das “ambitionierte Programm” und lobte insbesondere den Schwerpunkt auf die Themen der Jugend.

Ban Ki-Moon sieht positive Signale im Nordkorea-Konflikt

Der frühere UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon sieht positive Signale im Nordkorea-Konflikt. Zwar seien die “Spannungen” nach wie vor “hoch”, aber unlängst habe man einige “positive Entwicklungen” gesehen, so Ban am Rande der Präsentation des neuen “Ban-Ki-moon-Centre for Global Citizens” am Mittwoch in Wien.

Man stehe an einem “kritischen Punkt”, an einem “Scheideweg”. Die Ankündigung Pjöngjangs, an den olympischen Winterspielen teilzunehmen, sei ebenso zu begrüßen, wie die Wiedereröffnung der Telefonleitung zwischen Nord- und Südkorea. Das Diplomatentreffen, das am 9. Jänner zwischen Vertretern beider Ländern stattfinden soll, gebe Anlass zur Hoffnung. Man sehe “kleine Anzeichen” dafür, dass sich die “Möglichkeit weiteren Dialogs” vergrößere.

Ban bedauert Ton zwischen Nordkorea und den USA

Ban bedauert allerdings den “scharfen Ton”, der zwischen Nordkorea und den USA herrscht. “Wir hoffen ernsthaft, dass alle Konfliktparteien damit aufhören, provokante Aktionen zu setzen und sich stattdessen für den Dialog starkmachen”, sagte Ban. Nur so könne man zu friedlichen Lösungen kommen, die allen nützen würden.

APA/Red.