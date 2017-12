Bamse – Der liebste und stärkste Bär der Welt: Infos und Trailer zum Film

Hat er diesen Zauberhonig zu sich genommen, dann kann ihm so gut wie keiner mehr etwas anhaben, auch die Bösewichter nicht in seiner Heimatstadt. Darunter auch Reinhard Fuchs. Der macht sich daran, mittels eines perfiden Plans möglichst viele gegen den gutgläubigen Bären aufzubringen. Bei Bamse handelt es sich um eine erstmals im Fernsehen aufgetauchte Zeichentrickfigur, der in ihrem Heimatland Schweden bereits eine Briefmarke gewidmet wurde.

Trailer zum Film “Bamse – Der liebste und stärkste Bär der Welt”

(APA/Red)