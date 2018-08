Ballon-WM: Nacht der Ballone brachte das Waldviertel zum Leuchten

Die Ballon-WM in Groß Siegharts ging Freitagabend mit einem spektakulären Show-Act zu Ende: Bei der Nacht der Ballone brachten die Piloten ihre Gefährte zur Musik zum "Glühen" und begeisterten mit ihrer Choreographie zahlreiche Besucher. VIENNA.at war beim "Balloon Glow" mit dabei - hier gibt's die schönsten Bilder samt Video des Events.

Am Freitag, den 24. August 2018, wurde bei der Nacht der Ballone das Waldviertel auf ganz spezielle Art und Weise erleuchtet: Nach Einbruch der Dunkelheit richteten rund 20 Piloten ihre Ballone am Eventgelände der Heißluftballon-WM in Groß Siegharts auf und brachten sie im Rahmen einer Choreographie zum “Glühen”.