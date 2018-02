Ball der Wiener Wirtschaft 2018: Conchita Wurst als Mitternachtseinlage

Die Fahnenparade der Wiener Innungen und Zünfte eröffnet den Ball der Wiener Wirtschaft in der Hofburg. Zu den Ehrengästen gehören unter anderem Kanzleramtsminister Gernot Blümel, Finanzminister Hartwig Löger und der designierte Wiener Bürgermeister Michael Ludwig.

Mitternachtseinlage von Conchita Wurst als Highlight des Balls in Wien

Ein Höhepunkt des Abends wird die Mitternachtseinlage von Conchita, die ihre größten Balladen zum Besten geben wird. Neben der Song-Contest-Gewinnerin werden in mehreren Räumen der Hofburg Bands in den unterschiedlichsten Musikstilen auftreten. Ab 22.00 Uhr wird die Disco im Forum der Hofburg eröffnet und DJ Flip Capella sowie DJ Tyo werden bis in die Morgenstunden die Ballgäste unterhalten.

Wiener Handwerk am Ball erleben

Die Wiener Handwerke werden sich am Ball präsentieren. Im Foyer der Hofburg werden die Wiener Kosmetiker das Ball-Make-Up der Gäste verfeinern, die Rauchfangkehrer verkaufen Glückslose der Tombola, der Wiener Lebensmittelhandel wartet mit einer Genussmeile auf. Weiters wird eine breite Palette an Produkten aus Wien vorgestellt. Fahrzeugtechniker stellen ihre Handwerkskünste in Form eines restaurierten Oldtimers unter Beweis und die Wiener Masseure bieten Massagen an.

Schau-Schmiede am Ball der Wiener Wirtschaft

Der Innungsmeister der Wiener Kunsthandwerker, Wolfgang Hufnagl, gestaltet mehr als 1.500 Schmuckstücke als Damenspende des Abends. In einer provisorischen Kunstschmiede wird er vor Ort die letzten Stücke live schmieden. Die Wiener Projekte des “Haute Couture Austria Awards” sind ebenfalls vertreten. Models und Designer werden vor Ort ausgewählte Stücke präsentieren.

Alle Infos zum Ball der Wiener Wirtschaft

Ort: Der Ball der Wiener Wirtschaft findet in der Hofburg statt.

Datum und Uhrzeit: Der Ball steigt am Samstag, den 3. Februar. Los geht es um 20.00 Uhr

Ballkarten: Karten für den Ball sind noch unter http://www.hofburg-ball.at/karten/ online zu erwerben oder direkt im Büro des Wirtschaftsbundes Wien (Lothringerstraße 16/5, 1030 Wien).