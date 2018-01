Ball der Technischen Universität: TU Wien lädt zur Ballnacht in die Wiener Hofburg

Der TU-Ball ist eine der ältesten noch existierenden Ballveranstaltungen in Wien. Seine Anfänge gehen auf die “Techniker-Kränzchen” zurück, die ab der Gründung des Polytechnischen Institutes im Jahr 1815 (der heutigen TU Wien) regelmäßig veranstaltet wurden. Damals wie auch heute noch dient das Ballvergnügen einem guten Zweck, denn der TU-Ball unterstützt den Härtefonds der HTU, aus dem Unterstützungen an in Not geratene Studenten gewährt werden.

TU Ball lädt zum Ballvergnügen in die Wiener Hofburg

Der Ball der Technischen Universität findet immer am letzten Donnerstag im Jänner – dieses Jahr am 25. Jänner – und nun schon seit über 30 Jahren in der Wiener Hofburg statt. Er ist bekannt und beliebt für sein jugendliches Flair. Das Musikprogramm reicht von klassischer Walzermusik und Big-Band Sound bis zu New Orleans Jazz und lateinamerikanischen Rhythmen.

Einzigartig unter den Wiener Bällen ist die Volksmusik in der Geheimen Ratstube. Auch für seine schönen Damenspenden ist Ball bekannt und beliebt.

Die traditionelle Eröffnung findet um 21.30 Uhr statt: Zu den Klängen des Orchesters der Technischen Universität Wien gibt es eine Mischung aus traditionellem Ablauf, neuen Ideen und aufwändiger Choreographie für das Jung-Damen- und Jung-Herren-Komitee, die von Frau Ingeborg Knopf-Bousa gestaltet und einstudiert wurde.

Als Dresscode gilt für die Damen ein bodenlanges Abendkleid, Herren müssen in Frack, Uniform, Smoking oder schwarzem Anzug mit Masche erscheinen.

