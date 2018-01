Bal Masqué: Exklusiver Maskenball lädt in den Wiener Volksgarten

Lange wurde auf einen eigenen Ball in den ehrwürdigen Räumen des Volksgarten gewartet, nun ist es so weit: Am Samstag, dem 27. Jänner 2018 veranstaltet peng! an dem Ort an dem vor, fast auf den Tag genau, 151 Jahren der berühmte Donauwalzer von Johann Strauß Sohn uraufgeführt wurde, einen Maskenball auf hohem Niveau: den Bal Masqué.

Gespart wird dabei nicht. Die allseits bekannte Spiegelkugel weicht einem Kristallluster und statt auf Steinboden tanzt man in dieser besonderen Nacht auf bordeauxfarbenem Teppich, um nur zwei der zahlreichen Akzente des Abends zu erwähnen. Gefeiert wird auf vier Floors in Abendkleidung und Maske und, wie gewohnt, bis in die frühen Morgenstunden.

BAL MASQUÉ – Maskenball im Wiener Volksgarten

Samstag, 27. Jänner 2018 ab 23:00

Burgring, 1010 Wien

Dresscode: Black Tie & Maske

Mehr zum Bal Masqué finden Sie auf Facebook.

>>Alle Bälle der Saison in Wien