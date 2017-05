Bahnhof Wien-Meidling: Arbeiten nach Zugsunglück beendet

1,5 Monate dauerte es, die Beschädigungen am Bahnhof Wien-Meidling auszubessern. - © APA

Noch vor Einsetzen des Frühverkehrs am Montag sollen die Instandsetzungsarbeiten am Bahnhof Wien-Meidling nach dem Zugsunglück vom Karsamstag beendet sein. Unter anderem waren 200 Meter Gleis und drei Weichen komplett zu erneuern, nachdem am 15. April zwei Züge kollidiert waren, gab ÖBB-Sprecher Roman Hahslinger an.